ECOLE D’AVENTURE Frossay, 4 juillet 2022, Frossay.

ECOLE D’AVENTURE Route des Carris Quai Vert Frossay

2022-07-04 – 2022-07-04 Route des Carris Quai Vert

Frossay Loire-Atlantique

Le Quai Vert est situé à Frossay, à mi-chemin entre Saint-Nazaire et Nantes, il bénéficie d’un cadre exceptionnel au cœur des marais estuariens, sur les rives du canal de la Martinière. C’est un lieu dédié aux loisirs, aux sports de pleine nature et à la sensibilisation à l’environnement. Stage d’une semaine avec 6h d’activités sportives quotidiennes pour les 8 à 16 ans. nAu programme : kayak paddle, tir à l’arc, disc golf, badminton, jeux du cirque, tennis de table, vélo, pétanque, fléchettes, jeux de balles, CO

Le Quai Vert est situé à Frossay, à mi-chemin entre Saint-Nazaire et Nantes, il bénéficie d’un cadre exceptionnel au cœur des marais estuariens, sur les rives du canal de la Martinière. C’est un lieu dédié aux loisirs, aux sports de pleine nature et à la sensibilisation à l’environnement. Stage d’une semaine avec 6h d’activités sportives quotidiennes pour les 8 à 16 ans. nAu programme : kayak paddle, tir à l’arc, disc golf, badminton, jeux du cirque, tennis de table, vélo, pétanque, fléchettes, jeux de balles, CO

Route des Carris Quai Vert Frossay

dernière mise à jour : 2022-05-13 par