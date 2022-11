Randonnée Nocturne de Authie à Louvencourt Ecole d’Authie Authie Catégories d’évènement: Authie

Randonnée Nocturne de Authie à Louvencourt Vendredi 2 décembre, 19h00

5€

organisée dans le cadre du Téléthon Ecole d’Authie Authie 803560 Authie 80560 Somme Hauts-de-France Randonnée nocturne organisée par le club des loisirs de Louvencourt, la commune de Louvencourt, l’école d’Authie, la JSA d’Authie et l’AAPPM d’Authie gilet fluo, lampe torche, chaussures et vêtements adaptés sont conseillés

plet ou dessert seront partgaés à l’arrivée

