Stage d’arts Plastiques Ecole d’arts plastiques de Lisieux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Stage d’arts Plastiques Ecole d’arts plastiques de Lisieux, 25 octobre 2022, Lisieux. Stage d’arts Plastiques Mardi 25 octobre, 10h00, 14h00 Ecole d’arts plastiques de Lisieux

Gratuit. Ouvert aux 6/9 ans et 10/16 ans. Limité à 8 participants.

0 Ecole d’arts plastiques de Lisieux 7 allée Jean de la Fontaine, 14100 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie Imaginer et réaliser de petits personnages et de petits animaux en terre d’environ 10 cm.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-25T10:00:00+02:00

2022-10-25T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Ecole d'arts plastiques de Lisieux Adresse 7 allée Jean de la Fontaine, 14100 Lisieux Ville Lisieux lieuville Ecole d'arts plastiques de Lisieux Lisieux Departement Calvados

Ecole d'arts plastiques de Lisieux Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/

Stage d’arts Plastiques Ecole d’arts plastiques de Lisieux 2022-10-25 was last modified: by Stage d’arts Plastiques Ecole d’arts plastiques de Lisieux Ecole d'arts plastiques de Lisieux 25 octobre 2022 Ecole d'arts plastiques de Lisieux Lisieux Lisieux

Lisieux Calvados