Vienne RENCONTRE avec l’artiste peintre EVA GREGORIEFF École d’arts plastiques Châtellerault, 10 novembre 2023, Châtellerault. RENCONTRE avec l’artiste peintre EVA GREGORIEFF Vendredi 10 novembre, 17h00 École d’arts plastiques Entrée libre L’artiste Eva Grégorieff nous présente ses peintures et l’exposition du centre d’art contemporain « Scène d’intérieur’. École d’arts plastiques 12 rue de la Taupanne 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 93 03 12 https://www.grand-chatellerault.fr/culture/ecole-d-arts-plastiques-chatellerault Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu École d'arts plastiques Adresse 12 rue de la Taupanne 86100 Châtellerault Ville Châtellerault

