Stage 12/16 ans avec Eva Avril , » photographier au smarphone » Samedi 22 avril, 10h30 École d’arts plastiques

sur inscription, 10 euros

Le temps d’une journée, et si nous parlions photographie et smarphone ! lumière, cadrage, composition et intention…Exploitez pleinement votre smartphone comme un vrai outil photographique.

École d’arts plastiques 12 rue de la Taupanne 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

05 49 93 03 12 https://www.grand-chatellerault.fr/culture/ecole-d-arts-plastiques-chatellerault

Le téléphone portable est omniprésent dans la vie de toutes et tous. Les adolescents s’en servent pour écouter de la musique, pour ‘chatter’, pour filmer, pour photographier, et ensuite ils partagent cette foule d’éléments numériques avec leur communauté et au-delà. Eva Avril artiste photographe propose le temps d’une journée d’ amener les jeunes (12-16 ans) à avoir une réflexion sur l’acte de production d’images via leur téléphone portable.



