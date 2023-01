Stage de photographie adulte / Claude PAUQUET “Photographier le territoire” École d’arts plastiques Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Dans cet atelier photographique numérique Claude Pauquet abordera la manière d'intérroger un territoire, la mise en situation de personnage dans celui-ci, ainsi que les questionnements du photographue qui traite de cette approche.

-Qu’est-ce qu’un paysage, qu’est-ce qu’un territoire ?

-De quelle façon choisir les lieux : à partir d’un travail sur la cartographie via internet, en se servant de répérages sur place ou en laissant sa place au hasard ?

-Quel type de paysage préférons-nous, naturel ou urbain ?

-Le portrait documentaire rentre-t-il uniquement dans le champ du réel ?

– La fiction, la mise en scène, l’autoportrait peuvent-ils êtres présents ? –

-Comme pour toute pratique photographique, les contraintes ou les choix liées à la lumière sont primordiaux.

-Que raconte enfin cette histoire photographiée ?

-Celle du lieu ?

-Celle du territoire ?

-Celle de la personne photographiée ?

-Celle du regardeur de l’image ? www.claudepauquet.fr

