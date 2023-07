Visages et formes : une exploration artistique par les élèves de l’école d’arts plastiques de Grand Châtellerault École d’arts plastiques – Centre d’art contemporain Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Visages et formes : une exploration artistique par les élèves de l’école d’arts plastiques de Grand Châtellerault École d’arts plastiques – Centre d’art contemporain Châtellerault, 16 septembre 2023, Châtellerault. Visages et formes : une exploration artistique par les élèves de l’école d’arts plastiques de Grand Châtellerault Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 École d’arts plastiques – Centre d’art contemporain Gratuit. Entrée libre. Venez découvrir l’exposition des travaux des élèves de l’école d’arts plastiques de Grand Châtellerault sur le thème du portrait et de la figure. École d’arts plastiques – Centre d’art contemporain 12 rue de la Taupanne, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 93 03 12 http://www.agglo-chatellerault.fr/culture/ecole-d-arts-plastiques-chatellerault Fondé en 1467, l’ancien collège abrite actuellement l’école des arts plastiques. Ce bâtiment du XVe siècle a été édifié par Charles d’Anjou, comte du Maine et vicomte de Châtellerault, et avait déjà, dès sa création, une vocation d’enseignement. Bien qu’agrandi en 1842, les capacités de ce collège communal ne suffisent plus, il sera transféré boulevard Blossac. Cet édifice abrite l’école des arts plastiques et le centre d’art contemporain. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 ©DR Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu École d'arts plastiques - Centre d'art contemporain Adresse 12 rue de la Taupanne, 86100 Châtellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Lieu Ville École d'arts plastiques - Centre d'art contemporain Châtellerault

École d'arts plastiques - Centre d'art contemporain Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/