21ème Biennale internationale de la Gravure de Sarcelles École d’art Janine Haddad Sarcelles, 25 novembre 2023, Sarcelles.

21ème Biennale internationale de la Gravure de Sarcelles 25 novembre – 10 décembre École d’art Janine Haddad Entrée libre du mardi au samedi de 10h à 17h30, le jeudi de 10h à 20h30 et le dimanche de 14h à 17h

La Ville de Sarcelles et son école d’art Janine Haddad avec le soutien du ministère de la Culture présentent, du 25 novembre au 10 décembre, la 21ème édition de la Biennale Internationale de la Gravure de Sarcelles. Eaux-fortes, burins, aquatintes en noir et blanc ou en couleur, ce sont plus de 600 œuvres de 250 artistes issus de 36 pays qui seront exposées pour la première fois au public français.

Depuis sa création, la Biennale met un pays ou une région du monde à l’honneur. Pour cette 21ème édition, elle présente une sélection inédite de gravures d’artistes parmi les plus grands graveurs contemporains du Mexique. L’art de la gravure y est un véritable moyen d’expression et de communication, qui s’affiche sur les murs du pays et a été popularisé par l’emploi des techniques de gravure sur bois et de linogravure. Sous l’impulsion de Fernando Aceves Humana, qui fera le voyage pour l’occasion, cette 21ème Biennale sera l’occasion de découvrir les eaux fortes d’artistes abstraits, mais le plus souvent figuratifs, inspirés de représentations humaines et animales, de formes totémiques, résurgences de la civilisation du peuple Inca.

Cet événement est proposé par la municipalité de Sarcelles et son école d’art Janine Haddad avec le soutien du ministère de la Culture, du ministère chargé de la ville au titre de la Politique de la ville, du Conseil départemental du Val d’Oise et de la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France.

Clara Moreno 06 12 56 70 07 clara@morenoconseil.com

Léa Gonçalves 06 27 93 60 29 lea@morenoconseil.com

École d'art Janine Haddad 5 route de Garges 95200 Sarcelles Sarcelles 95200 Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T18:00:00+01:00 – 2023-11-25T21:00:00+01:00

2023-12-10T14:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00

biennale internationale de la gravure gravure

D.R. / Josue Lopez, gravure sur bois, 160 cm x 120 cm