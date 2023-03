Sarcelles’Art, l’art contemporain africain dans tous ses états École d’art Janine Haddad, 15 mars 2023, Sarcelles.

Sarcelles’Art, l’art contemporain africain dans tous ses états 15 – 29 mars École d’art Janine Haddad Entrée libre

Des états, l’Afrique en compte cinquante-quatre. Ce chiffre est bien loin de refléter la diversité des cultures qui composent le continent.

Trop souvent, les références faites à l’Afrique dans les médias, les films et la littérature sont caricaturales, passant sous silence son histoire millénaire, ses royaumes, ses cultures, ses philosophes, ses artistes.

Aujourd’hui, le discours global sur l’art contemporain africain a tendance à occulter les diversités des cultures qui composent ce continent. Cette exposition entend corriger cette vision en présentant plusieurs artistes dont le travail laisse transparaître les multiples formes de l’art et de la culture issus d’Afrique et de sa diaspora. Elle souhaite également revenir sur les contacts, échanges, intégrations, et migrations qui ont nourri l’histoire de l’Afrique et qui révèlent des identités africaines variées et hybrides issues d’influences réciproques avec l’Occident.

Une invitation à regarder et à comprendre l’Afrique par le prisme de sa créativité et de son énergie vitale.

École d’art Janine Haddad 5 route de Garges 95200 Sarcelles Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 90 54 17 »}, {« type »: « email », « value »: « ecoledart@sarcelles.fr »}]

2023-03-15T18:30:00+01:00 – 2023-03-15T21:00:00+01:00

2023-03-29T14:00:00+02:00 – 2023-03-29T17:00:00+02:00

Evans MBUGUA