.Public adolescents adultes. payant Tarif : 450 euros le module / 1 200 euros le trimestre Le LET continue son cycle de formation autour de trois grands créateurs du théâtre : Stanislavski, Tchekhov, Strasberg Le Laboratoire d’Expression Théâtrale propose un nouveau cycle de formation autour de trois grands créateurs du théâtre : Stanislavski, Tchekhov, Strasberg. Ce cycle sera fondé sur le « système Stanislavski », créé par ce grand maître du théâtre puis modernisé par ses deux disciples, et abordera la problématique de la mémoire émotionnelle, fondement de la construction du personnage. Cycle 3 du 12/06 – 16/06 : L’acteur créateur de Lee Strasberg 25 heures pour étudier : – Le geste psychologique – La Technique d’Étienne Decroux ( décomposer les gestes quotidiens, pratiquer le travail scénique, créer des actions à base de jeux musculaires, sculpter le personnage de l’intérieur) Modalités d’inscription Les inscriptions doivent être adressées par courriel à : ecolelet@theatreelizabethczerczuk.fr ou par téléphone au 01 84 83 08 80 / 06 12 16 48 39 Théâtre Elizabeth Czerczuk 20 rue Marsoulan 75012 Paris Contact : https://www.theatreelizabethczerczuk.fr/ https://www.theatreelizabethczerczuk.fr/ecole-l-e-t/inscriptions

