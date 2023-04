Architecture moderne & contemporaine du Territoire de Belfort école d’art, 11 mai 2023, Belfort.

La Maison de l’Architecture de Franche-Comté est partie sur les routes du Territoire de Belfort à la recherche de constructions remarquables à faire découvrir.

Elle a mené précédemment les mêmes investigations dans le Doubs, dans le Jura et en Haute-Saône qui avaient, chacune, abouti à la publication d’un guide de l’Architecture moderne et contemporaine par département.

Avec le quatrième et dernier opus de cette collection, les membres de la Maison de l’Architecture de Franche-Comté ont choisi de montrer le même intérêt pour des réhabilitations, des restructurations et des extensions que pour des bâtiments neufs et se sont intéressés autant à des projets modestes qu’à des constructions plus prestigieuses. Et même si globalement l’accent a été mis sur la création architecturale récente, ces guides ont toujours bâti un lien avec le passé en montrant des projets plus anciens, inconnus, oubliés ou cachés.

