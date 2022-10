Exposition : « Portes et Fenêtres » École d’Architecture de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Exposition : « Portes et Fenêtres » École d’Architecture de Toulouse, 14 octobre 2022, Toulouse. Exposition : « Portes et Fenêtres » 14 octobre – 11 novembre École d’Architecture de Toulouse

Gratuit. Entrée libre.

Journées nationales de l’architecture École d’Architecture de Toulouse 83 rue Aristide Maillol, 31100 Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie Métro ligne A Mirail-Université [{« link »: « https://www.faire-ville.fr/ccha-culture/expositions/ »}]

05 62 11 50 81 https://www.toulouse.archi.fr/fr/lecole/nos-missions/diffuser-la-culture-architecturale Parmi les 20 écoles nationales supérieures d’architecture sous tutelle du Ministère de la Culture, l’École Nationale Supérieure d’Architecture Toulouse se distingue notamment par l’antériorité de sa recherche et son lien avec l’ingénierie. Elle propose également un double parcours architecte / ingénieur et une préparation au concours d’Architecte Urbaniste de l’Etat. L’ENSA Toulouse développe de nombreuses collaborations avec des collectivités et acteurs du territoire autour de problématiques architecturales, urbaines. Les interventions pilotées par des enseignants-chercheurs et menées sous le forme d’ateliers de projets intégrés dans la pédagogie prend la forme de conseil aux élus (Toulouse-Métropole, Albi et Carmeaux, Graulhet, Castelsarrasin…), partenariats avec les institutions culturelles (musée des Abattoirs, DRAC, Printemps de Septembre, La Cuisine Nègrepelisse, Institut Goethe-Toulouse, mairie de St-Cirq Lapopie,….). Dans le cadre de sa mission de diffusion architecturale, l’ENSA Toulouse organise des expositions, des conférences et des colloques, en partenariat avec de nombreux acteurs de l’architecture, de l’urbanisme et du monde de la culture. Des ouvertures entre soi et le monde Si les murs ont vocation à exclure de notre maison le reste du monde, ce sont les ouvertures dans ces murs qui nous relient à lui. Ainsi pouvons-nous ouvrir — ou fermer — notre porte au visiteur, connu ou inconnu, venu de la nature ou de la cité. De même, nous pouvons ouvrir ou fermer, à volonté, notre fenêtre à l’imprévu du temps, à la lumière ou aux regards venus du dehors. [en savoir +]

