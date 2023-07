Visite guidée d’une école d’architecture Ecole d’architecture de Nancy Nancy, 16 septembre 2023, Nancy.

http://www.nancy.archi.fr/fr/journee-europeenne-du-patrimoine.htm

• Visites du bâtiment de l’architecte Livio Vacchini avec les étudiants, les associations étudiantes et le personnel de l’école.

• Balades et causeries architecturales avec les étudiants de Licence.

• Ateliers d’expérimentation pour le jeune public.

• Vidéo, expositions et maquettes d’études.

L’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy est installée au cœur de la ville, à proximité de la place Stanislas, labellisée patrimoine du XXe siècle. Le bâtiment est l’une des réalisations de l’architecte tessinois, Livio Vacchini dont l’œuvre est reconnue et publiée sur le plan international. Inauguré en 1996, l’édifice est le premier projet du nouveau quartier Rives-de-Meurthe. Il possède une architecture bien intégrée dans son environnement, accessible depuis un large parvis et les abords végétalisés du canal. Il se présente comme un volume parallélépipède simple, monolithique, en béton armé blanc. Conscient du rôle didactique d’un tel bâtiment, Livio Vacchini y a insufflé sa vision et sa culture architecturale pour inviter les étudiants à y vivre une expérience architecturale et pédagogique.

L'école d'architecture de Nancy par l'architecte Livio Vacchini.

Un édifice public se doit d'après Vacchini d'être « autonome ». Sa forme simple parallélépipédique est symbole d'un tout indissociable. De l'extérieur, les fonctions intérieures à l'école ne transparaissent pas, sauvegardant ainsi un aspect énigmatique. La notion de monumentalité est précieuse chez Vacchini, elle rejoint celle de « muralité » et par conséquent d'opacité.

Un édifice public se doit d’après Vacchini d’être « autonome ». Sa forme simple parallélépipédique est symbole d’un tout indissociable. De l’extérieur, les fonctions intérieures à l’école ne transparaissent pas, sauvegardant ainsi un aspect énigmatique. La notion de monumentalité est précieuse chez Vacchini, elle rejoint celle de « muralité » et par conséquent d’opacité.

L’enveloppe comporte peu d’ouvertures apparentes : pour Vacchini, la fenêtre appartient en opposition au mur au langage domestique. De nombreuses baies latérales se dissimulent derrière « cils » orientés à 45°. Ils orientent les vues et laissent pénétrer une lumière diffuse qui se reflète sur la surface de béton lisse. Introvertie, d’ambiance quasi-monacale, l’école est à contre-courant d’une époque qui prône la toute transparence. Les rares vues vers l’extérieur cadrent les composantes essentielles du paysage et du quartier. Une ouverture toute hauteur marque la centralité de la façade principale vers le canal et la ville en arrière-plan. Tandis que sur la façade opposée, le rez-de-chaussée se transforme en vitrine sur la rue passante : c’est au tour de l’école d’être observée.

Le franchissement de l’entrée dépasse celui d’une paroi fine : escaliers et espaces secondaires plaqués en façade renforcent la sensation d’épaisseur du bâtiment. Les vues vers l’extérieur restent cadrées et limitées, tandis que les espaces intérieurs communiquent entre eux visuellement. L’opacité de l’enveloppe dissimule une transparence des espaces intérieurs…

