Conseil de quartier – Rives de Floirac Ecole Danielle Mitterrand, 25 novembre 2022, Floirac. Conseil de quartier – Rives de Floirac Vendredi 25 novembre, 18h30 Ecole Danielle Mitterrand Le conseil de quartier se réunit tous les deux mois et a pour objectif de favoriser le vivre-ensemble. Ecole Danielle Mitterrand 56 Rue Jules Guesde, 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine Ordre du jour :

– Atelier participatif : l’offre culturelle de proximité

– Présentation de la M.270 et de l’espace multimédia

– Présentation de l’étude de signalisation rue Edouard Vaillant

2022-11-25T18:30:00+01:00

2022-11-25T20:00:00+01:00

