Journée Portes Ouvertes – IFPP Danhier
École Danhier de Pédicurie-Podologie Saint-Ouen-sur-Seine, 13 janvier 2024, Saint-Ouen-sur-Seine.
Journée Portes Ouvertes – IFPP Danhier
Samedi 13 janvier 2024, 10h00
École Danhier de Pédicurie-Podologie
Inscription sur notre site internet.

Début : 2024-01-13T10:00:00+01:00 – 2024-01-13T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-13T10:00:00+01:00 – 2024-01-13T12:00:00+01:00 Nous serons ravis de vous accueillir à notre journée portes ouvertes le samedi 13 janvier à 10h et de vous accompagner dans votre choix de formation. Cette journée vous permettra de : Découvrir notre programme de formation qui répondra à vos objectifs personnels et professionnels Mieux comprendre toutes les compétences d’un Pédicure-Podologue et être informé(e) sur les débouchés D’identifier la singularité de l’IFPP Danhier, son écosystème et la force de son réseau

D’échanger avec nos étudiants pour tout connaitre sur la vie étudiante De vous projeter en visitant l’école et notre clinique interne Inscrivez-vous sur notre site internet pour y participer ! Au plaisir de vous rencontrer.

École Danhier de Pédicurie-Podologie
78 rue de saint-denis, 93400 Saint-Ouen
Saint-Ouen-sur-Seine
Seine-Saint-Denis
Île-de-France

