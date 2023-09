Vide-Dressing Ecole communale Troissy, 8 octobre 2023, Troissy.

Troissy,Marne

L’Association Familles Rurales de Troissy organise son vide-dressing, le dimanche 8 octobre 2023 de 10h00 à 19h00 à la salle Daniel Lhermitte.

Venez nombreux profiter de bonnnes affaires sur des vêtements Homme/Femme/Enfants, accessoires, bijoux, chaussures…

Buvette & petite restauration sur place.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 19:00:00. .

Ecole communale

Troissy 51700 Marne Grand Est



The Association Familles Rurales de Troissy is organizing its « vide-dressing » event on Sunday October 8, 2023 from 10am to 7pm at the Salle Daniel Lhermitte.

Come and take advantage of great deals on men’s/women’s/children’s clothing, accessories, jewelry, shoes…

Refreshments & snacks on site

La Association Familles Rurales de Troissy celebra su venta de vestidos el domingo 8 de octubre de 2023 de 10.00 a 19.00 horas en la Sala Daniel Lhermitte.

Venga y aproveche las grandes ofertas en ropa de hombre, mujer y niño, accesorios, joyas, zapatos, etc.

Refrescos y tentempiés in situ

Die Association Familles Rurales de Troissy organisiert ihren Kleiderverkauf am Sonntag, den 8. Oktober 2023 von 10.00 bis 19.00 Uhr in der Daniel-Lhermitte-Halle.

Kommen Sie zahlreich und profitieren Sie von günstigen Angeboten für Herren-, Damen- und Kinderkleidung, Accessoires, Schmuck, Schuhe…

Getränke und kleine Snacks vor Ort

