Stage de danse Reggaeton Ecole Clos Vinot Amilly Catégorie d’Évènement: Amilly Stage de danse Reggaeton Ecole Clos Vinot Amilly, 14 janvier 2024, Amilly. Stage de danse Reggaeton Dimanche 14 janvier 2024, 09h00, 13h00 Ecole Clos Vinot Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-14T09:00:00+01:00 – 2024-01-14T10:30:00+01:00

Fin : 2024-01-14T13:00:00+01:00 – 2024-01-14T15:00:00+01:00 Venez participer à un stage de danse Reggaeton avec Mouv’Handi et Aclam Danse. Ecole Clos Vinot 255 Rue Frédéric Chopin, Amilly Amilly FMACEN045V50BGNA ©Mouv’Handi et Aclam Danse Détails Catégorie d’Évènement: Amilly Autres Lieu Ecole Clos Vinot Adresse 255 Rue Frédéric Chopin, Amilly Ville Amilly Lieu Ville Ecole Clos Vinot Amilly Latitude 47.97234 Longitude 2.7718 latitude longitude 47.97234;2.7718

Ecole Clos Vinot Amilly https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amilly/