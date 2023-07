Atelier cirque – corde à sauter Ecole Clairefontaine La Roche-Posay, 24 juillet 2023, La Roche-Posay.

Atelier cirque – corde à sauter 24 et 25 juillet Ecole Clairefontaine maximum 30 participants, 6-99 ans

Venez découvrir ou re-découvrir cette activité collective avec le Cirque Marteau, en sautant ou en faisant tourner la corde pour les autres. Petits et grands seront les bienvenus pour s’amuser à relever les défis, apprendre à se coordonner pour réussir ensemble, et découvrir les différentes techniques de cordes à sauter et leurs aspects ludiques et créatifs. Une bonne façon de faire du sport, s’amuser ensemble et stimuler ses neurones en même temps!

(à partir de 6 ans)

Ecole Clairefontaine rue Missaglia, 86270 La roche Posay La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0782803770 »}]

2023-07-24T10:30:00+02:00 – 2023-07-24T12:00:00+02:00

2023-07-25T10:30:00+02:00 – 2023-07-25T12:00:00+02:00

© Cirque Marteau