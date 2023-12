Les sentiers des écoliers Ecole Chissey-lès-Mâcon Catégories d’Évènement: Chissey-lès-Mâcon

Saône-et-Loire Les sentiers des écoliers Ecole Chissey-lès-Mâcon, 11 février 2024, Chissey-lès-Mâcon. Chissey-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 09:00:00

fin : 2024-02-11 12:00:00 . 3-6-13 km. Une randonnée sur les traces des sorties nature des écoliers de Chissey-lès-Mâcon, entre prairies, forêts et patrimoine de ce village typique du Clunisois.

Ravitaillement au chaud, avec les animaux d’une chèvrerie.

Pour fêter Mardi-Gras, n’hésitez pas à venir déguisé ! .

Ecole

Chissey-lès-Mâcon 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-14 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination) Détails Catégories d’Évènement: Chissey-lès-Mâcon, Saône-et-Loire Autres Code postal 71460 Lieu Ecole Adresse Ecole Ville Chissey-lès-Mâcon Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Ecole Chissey-lès-Mâcon Latitude 46.52621 Longitude 4.73986 latitude longitude 46.52621;4.73986

Ecole Chissey-lès-Mâcon Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chissey-les-macon/