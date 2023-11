Spectacle : Toupies or not toupies ? École Chabanne Issy-les-Moulineaux, 23 mars 2024, Issy-les-Moulineaux.

Spectacle : Toupies or not toupies ? Samedi 23 mars 2024, 16h00 École Chabanne Sur inscription

Spectacle : Toupies or not toupies ?

Par la compagnie A tulle tête

Les toupies sont là. Toutes installées sur la piste. Elles patientent

C’est une grande famille : il y a Gustave, roi de la vitesse ; La belle Hortense, ivresse absolue dès le premier tour ; Hermès, l’équilibriste ; Victor, le champion de la longévité, et d’autres encore…

Toutes attendent ce petit geste qui leur donnera vie, les mettra en mouvement, les fera danser, tourner, s’élancer, prendre de la vitesse.​

Sur le pourtour, les instruments de musique veillent. Et, trois plateaux satellites installés invitent les spectateurs à s’asseoir tout près. Au centre, une petite piste, une grande planète : ici, chaque toupie fait son numéro, montre ses talents. Comme des maitres de ce monde fantaisiste, les deux artistes deviennent les chefs d’orchestre de cette constellation scénique. Ils offrent à chacune son heure de gloire…

De toute évidence, mettre des toupies sur scène, c’est retrouver l’enfance qui se cache en nous. Alors bien sûr, ça tourne, ça tourne. La danse se dessine dans cette énergie vive, pleine d’élan et de suspension. Sur la piste comme nos toupies, nous sommes tourbillon, équilibre, ivresse et chute. Les sons électroacoustiques côtoient les frappes du balafon et les airs soufflés du mélodica. Des chansons, chantées à deux voix, impulsent aux toupies un mouvement infini

Ces toupies sont la métaphore de nos vies qui ont besoin de ce geste d’élan, attentionné et bienveillant pour continuer la route, trouver l’ancrage et rester en équilibre. Avec Toupie or not Toupie ! nous l’offrons avant tout au tout-petit pour qu’il goûte au plaisir, à la joie, à l’étonnement, au merveilleux. Pour qu’il vibre d’émotion !

Toupie or not Toupie ! est un spectacle de danse, de musique, d’objets animés, de dialogues fantaisistes et de chansons endiablées.

Une fête du tourbillon.

Sur inscription, en famille, à partir de 3 ans.

Samedi 23 mars à 16h

École Chabanne 55 rue Pierre Poli Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-maisonsdequartierissy »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-23T16:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

2024-03-23T16:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

CLAVIM MaisondIssy

Cie A tulle tête