Par la compagnie des papillons dans le ventre

Et si les peurs étaient une miraculeuse substance à l’imagination des petits !

Alors que la chambre tipi se plonge doucement dans l’obscurité, des ombres font leur apparition et visitent l’imaginaire des enfants spectateurs comme au moment de s’endormir… à la fois apeurés et attirés par ces formes étranges et fascinantes. Derrière les apparences de la nuit, ils découvrent leurs peurs et c’est une tout autre histoire qui se joue… Au réveil le tipi se dégonfle comme les peurs, deux personnages clownesques émergent alors du tipi paysage, ils évoquent leurs songes et décident de partir dans une quête que leur a inspiré leur rêve : celle du Yéti, en chemin se révèlent alors à eux l’autre face des ombres de la nuit : celle des objets qui les ont fait naitre, révélés au grand jour et métamorphosés par le jeu.

Sur inscription, en famille, à partir de 3 ans

Samedi 2 mars à 16h

École Chabanne 55 rue Pierre Poli Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France

2024-03-02T16:00:00+01:00 – 2024-03-02T17:00:00+01:00

CLAVIM MaisondIssy

Cie des papillons dans le ventre