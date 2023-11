Spectacle : Vassilissa École Chabanne Issy-les-Moulineaux, 20 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

Spectacle : Vassilissa

Par la compagnie Tatou théâtre

Conte du folklore russe ou spectacle initiatique, « Vassilissa » raconte le parcours d’une jeune fille de la mort de sa mère à sa visite chez la Baba Yaga.

Trois femmes sur scène jouent, chantent ou dessinent son histoire. Trois univers se mêlent pour n’en former qu’un et nous mener au cœur de la forêt, au cœur du cœur, à l’orée de l’intuition et du monde des ombres : un voyage nécessaire, un séjour chez la sorcière Baba Yaga comme apprentissage vers la vie Sauvage et Libre.

Sur inscription, en famille, à partir de 7 ans

Samedi 20 janvier à 16h

https://youtu.be/2I3fY5ylJzs

École Chabanne 55 rue Pierre Poli Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T16:00:00+01:00 – 2024-01-20T17:00:00+01:00

CLAVIM MaisondIssy

Cie Tatou théâtre