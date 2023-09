Spectacle : Les Audacieuses École Chabanne Issy-les-Moulineaux, 25 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Par le collectif Birdland

La jeune et espiègle Lulu vient rendre visite à sa grand mère qui, entre les devoirs et le goûter, va lui faire découvrir de grandes figures féminines qui ont participé à l’émancipation des femmes d’Agatha Christie à Marie Curie en passant par Rosa Parks, Frida Kahlo, Bessie Coleman, Olympe de Gouges, George Sand, Coco Chanel, Simone de Beauvoir, Simone Veil … des portraits variés et complémentaires, particulièrement inspirants, qui font sens !

Elles abordent avec simplicité et justesse la notion de féminisme, les injustices et les droits, c’est un très bon point de départ à des discussions plus approfondies selon l’âge des spectateurs sur l’histoire des femmes citées comme sur celle de la condition féminine ! Ce spectacle est une très bonne entrée en matière sur le sujet.

L’humour est bien présent et permet de maintenir l’attention des plus jeunes en éveil avec notamment une armoire magique qui suscite bien des réactions dans le public ! Il y aussi une belle histoire de transmission familiale entre la grand-mère et sa petite fille, bref, une belle idée pour un spectacle qui mérite d’être largement diffusé !

Samedi 25 novembre à 16h, en famille, à partir de 6 ans

École Chabanne 55 rue Pierre Poli Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France

