Spectacle : Tarmacadam École Chabanne Issy-les-Moulineaux, 30 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Spectacle : Tarmacadam Samedi 30 septembre, 16h00 École Chabanne Sur inscription

Spectacle : Tarmacadam

Par Lou lefèvre

Une petite fille de 8 ans quitte Paris pour Conakry, ville lointaine. Il paraît que c’est au milieu du désert. Un papa emmène sa famille à l’autre bout du monde pour le travail.

Entre la France et la Guinée, il y a 6 heures d’avion et un océan de larmes.

Un départ, une traversée, une arrivée.

Ce voyage initiatique va la bouleverser et la marquer définitivement.

On vit le choc des cultures à travers les yeux de cette enfant ébahie. Ses peurs et ses appréhensions, ses difficultés à comprendre et à s’intégrer, ses joies du quotidien, ses rencontres inattendues, sa fascination pour la vie d’ailleurs.

Et puis l’amour d’un continent qui vivra en elle pour toujours.

Samedi 30 septembre à 16h, en famille, à partir de 6 ans

https://youtu.be/m3AI0GHZ9aw

École Chabanne 55 rue Pierre Poli Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/o/maison-dissy-34284981585 »}] [{« data »: {« author »: « La compagnie d’en face », « cache_age »: 86400, « description »: « Boubou, une petite fille de 8 ans quitte Paris pour Conakry.nIl parait que c’est au milieu du du00e9sert…nCe voyage initiatique va la bouleverser. nOn vit le choc des cultures u00e0 travers les yeux de cette enfant u00e9bahie, ses appru00e9hensions, ses joies du quotidien, ses rencontres inattendues, sa fascination pour la vie d’ailleurs.nEt puis l’amour d’un continent qui vivra en elle pour toujours.nnUn spectacle de et avec Lou Lefu00e8vre, mis en scu00e8ne par Elise Mau00eetre.nnu00c0 partir de 6 ans. », « type »: « video », « title »: « Tarmacadam – Spectacle familial – bande annonce », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/m3AI0GHZ9aw/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=m3AI0GHZ9aw », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCMuYcZEFjZocSem56e9Mr4w », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/m3AI0GHZ9aw »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T16:00:00+02:00 – 2023-09-30T17:00:00+02:00

2023-09-30T16:00:00+02:00 – 2023-09-30T17:00:00+02:00

CLAVIM MaisondIssy

Lou Lefèvre