Jeudi de la recherche d'Arnaud Buch
Jeudi 8 décembre, 18h00
Ecole Centrale Supelec
Gif sur Yvette

Exploration du système solaire et recherche de traces de vie dans l'univers

Arnaud Buch
Laboratoire Génie des Procédés et Matériaux de Centrale-Supélec

Le Laboratoire Génie des Procédés et Matériaux est engagé avec deux autres laboratoires franciliens (Le LATMOS et le LISA) dans le développement d'instruments spatiaux dont l'expérience franco-américaine SAM, à bord du rover martien Curiosity, qui est actuellement le fer de lance de son activité. Il s'y prépare également une nouvelle expérience qui devrait partir en 2027 à bord du Drone DragonFly (NASA) en direction du plus gros satellite de Saturne, Titan. Au travers de ces développements instrumentaux, de l'analyse des données instrumentales mais également de recherches en laboratoire, il s'agit de participer à la recherche de traces de vie ailleurs que sur Terre, l'objectif plus général étant de mieux comprendre l'origine de la vie.

https://www.ville-gif.fr/8-10438/agenda/fiche/jeudi-de-la-recherche-exploration-du-systeme-solaire-et-recherche-de-traces-de-vie-dans-l-univers.htm

2022-12-08T18:00:00+01:00

2022-12-08T20:00:00+01:00

