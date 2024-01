Bot Fest Nantes Ecole Centrale de Nantes Nantes, samedi 10 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-10 09:00 – 17:00

Gratuit : oui Entrée en accès libre pour participer aux temps forts et animations, sur inscription pour les ateliers et compétitions. Tout public

Le Bot Fest Nantes est de retour ! Pour cette 3e édition, le Festival de Robotique qui connecte toutes les générations vous donne rendez-vous le 10 février 2024 à l’Ecole Centrale de Nantes. De 9h à 17h, assistez à des compétitions de robotique, participez à des ateliers de découverte et prenez de la hauteur sur les enjeux du numérique de demain. Au programme de cette journéeDes compétitions de robotique : – La compétition régionale Ouest de la First Lego League Challenge pour les collégiens- La compétition First Tech Challenge, pour les lycéens des filières STI2D – La compétition Sumo Bot Nantes pour les étudiants et adultes en solo ou en équipe Des ateliers et animations ludiques : – Les ateliers Devoxx4kids pour faire découvrir la programmation aux 8-12 ans – Les animations interactives et ludiques pour tous sur le Village Partenaires Des temps forts pour s’inspirer : – Des conférences sur la robotique animées par l’équipe du podcast Trench Tech – Esprits Critiques pour Tech Ethique – Une sensibilisation à la Fresque du Numérique Junior Cet événement de robotique, organisé par ADN Ouest, en partenariat avec Centrale Nantes, le Campus des Métiers et des Qualifications Design & Industrie du futur, l’IUT de Nantes, Trench Tech, West Side Robot Lab, Robotique First France, Murata, EDF et Air2, vise à créer des synergies entre tous les acteurs de la Culture Scientifique et Technique du territoire, afin de permettre au plus grand nombre de découvrir les outils, les filières et les métiers existants.

Ecole Centrale de Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 40 37 16 00 http://www.ec-nantes.fr contact@ec-nantes.fr https://www.adnouest.org/actu/bot-fest-nantes-le-festival-de-robotique-revient-en-2024-dans-une-version-augmentee