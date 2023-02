Portes Ouvertes à l’école Calmette à VANNES Ecole Calmette Campen Catégories d’Évènement: Campen

Portes Ouvertes à l’école Calmette à VANNES Ecole Calmette, 10 février 2023, Campen. Portes Ouvertes à l’école Calmette à VANNES Vendredi 10 février, 17h30 Ecole Calmette Vendredi 10 février de 17h30 à 19h30 Ecole Calmette 7 Av. Jean Marie Becel, 56000 Vannes Ouest Campen 56000 Morbihan Bretagne L’école Calmette ouvre ses portes le Vendredi 10 février 2023 de 17h30 à 19h30.

L’occasion de se poser de la scolarité bilingue en français et en breton de la maternelle au lycée, de visiter les locaux, de rencontrer les enseignants et d’échanger avec eux sur les projets en cours ou à venir. Ces portes ouvertes permettent aux familles un temps d’échange avec les acteurs de l’école et de prendre leurs premières marques pour la scolarité de leur enfant.

