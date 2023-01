Portes Ouvertes École Calandreta Castanet-Tolosan Ecole Calendreta Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Entrée libre

L’École Calandreta de Castanet-Tolosan vous ouvre ses portes le samedi 4 février. Venez nous rencontrer ! Ecole Calendreta 2 avenue Salvador Allende 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie La Calandreta de Castanet-Tolosan est une école associative immersive en occitan. L’enseignement, de la TPS au CM2, suit le programme de l’éducation nationale, avec une pédagogie active.

Nous organisons une Journée Portes Ouvertes le samedi 4 février 2023 de 9H30 à 12H30.

Venez à notre rencontre, équipe pédagogique et parents associatifs, pour partager un moment convivial et découvrir le projet Calandreta et particulièrement l’Ecole de Castanet.

