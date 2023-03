Game Jam : 48h pour créer un jeu Ecole Brassart Tours, 31 mars 2023, Tours.

Que vous soyez débutant.e ou expérimenté.e, graphiste, musicien, développeuse ou joueur,

l’équipe de Hitbox Makers vous donne rendez-vous du vendredi 31 Mars à partir de 19h au dimanche 2 avril 19h pour créer des jeux vidéos et jeux de société.

Et dimanche à partir de 19h nous laisserons entrer le public et des studios de jeu de la région (The Pioneers, Runner Party, Shadow of the Guild, le Salon des Enigmes) pour tester vos créations !

Des ateliers et rencontres, gratuits et ouverts à tous, sont organisés avant la Game Jam pour apprendre et se rencontrer !

Ecole Brassart Tours 1 Rue Léo Delibes, 37200 Tours Tours 37200 Les Fontaines Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Jeux vidéo GameJam

Hitbox Makers