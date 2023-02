Portes Ouvertes de l’École Blot Ecole Blot Reims Catégories d’Évènement: Marne

Reims

Portes Ouvertes de l’École Blot Ecole Blot, 1 avril 2023, Reims. Portes Ouvertes de l’École Blot 1 et 2 avril Ecole Blot Venez découvrir l’École Blot durant ses portes ouvertes !

Vous pourrez ainsi découvrir ses locaux, les travaux réalisés par l’ensemble des élèves, rencontrer et échanger avec des membres de l’équipe pédagogique. Un week-end qui promet d’être riche en échanges et en découverte de l’univers de l’école. Que vous soyez lycéen, jeune diplômé, salarié en projet de reconversion ou encore demandeur d’emploi, nos formations sont faites pour vous et s’adressent à tous les passionnés de l’Art donc n’hésitez pas à pousser nos portes lors des JEMA Ecole Blot 10 bis, rue Gaston Boyer Reims 51100 Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00

