Portes ouvertes écoles bilingue de Begard Ecole Bilingue Bégard Catégories d’Évènement: Bégard

Côtes-d'Armor

Portes ouvertes écoles bilingue de Begard Ecole Bilingue, 1 avril 2023, Bégard. Portes ouvertes écoles bilingue de Begard Samedi 1 avril, 10h00 Ecole Bilingue gratuit Portes ouvertes à l’école publique Noël Bernard, rue balore à Bégard. De 10h à 12h, les enseignants et les parents d’élèves seront présents pour répondre à vos questions.

A 11h Projection dans le cadre des portes ouvertes de l’école maternelle Noël Bernard rue Balore à Bégard. Ecole Bilingue 22140 Bégard, France Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100080044665306 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00 begard portes ouvertes écoles bilingues

Détails Catégories d’Évènement: Bégard, Côtes-d'Armor Autres Lieu Ecole Bilingue Adresse 22140 Bégard, France Ville Bégard Departement Côtes-d'Armor Age max 99 Lieu Ville Ecole Bilingue Bégard

Ecole Bilingue Bégard Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begard/

Portes ouvertes écoles bilingue de Begard Ecole Bilingue 2023-04-01 was last modified: by Portes ouvertes écoles bilingue de Begard Ecole Bilingue Ecole Bilingue 1 avril 2023 Bégard Ecole Bilingue Bégard

Bégard Côtes-d'Armor