Visite guidée : l’architecture urbaine à Mont-Saint-Aignan École Berthelot Mont-Saint-Aignan Catégories d’Évènement: Mont-Saint-Aignan

Seine-Maritime Visite guidée : l’architecture urbaine à Mont-Saint-Aignan École Berthelot Mont-Saint-Aignan, 17 septembre 2023, Mont-Saint-Aignan. Visite guidée : l’architecture urbaine à Mont-Saint-Aignan Dimanche 17 septembre, 10h00 École Berthelot Durée 1h30. L’architecture urbaine

École Berthelot, Chemin des Cottes

Découverte de l’architecture urbaine du quartier Saint-André de Mont-Saint-Aignan. Le tout sera commenté par un guide passionné.

Dim 17 : 10h

Durée : 1h30 École Berthelot École Berthelot, Chemin des Cottes, Mont-Saint-Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Mont-Saint-Aignan, Seine-Maritime Autres Lieu École Berthelot Adresse École Berthelot, Chemin des Cottes, Mont-Saint-Aignan Ville Mont-Saint-Aignan Departement Seine-Maritime Lieu Ville École Berthelot Mont-Saint-Aignan

École Berthelot Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mont-saint-aignan/