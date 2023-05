Foire à tout Ecole, 18 juin 2023, Avremesnil.

Avremesnil,Seine-Maritime

Vous cherchez un endroit pour faire de bonnes affaires ou simplement pour flâner ?

L’association de parents d’élèves de l’école d’Avremesnil organise une foire à tout dans la cour de l’école ..

2023-06-18 à 08:00:00 ; fin : 2023-06-18 18:00:00. .

Ecole

Avremesnil 76730 Seine-Maritime Normandie



Are you looking for a place to bargain or simply to stroll around?

The Avremesnil school parents? association is organizing an all-you-can-eat fair in the schoolyard.

¿Buscas un lugar donde comprar gangas o simplemente pasear?

La asociación de padres del colegio Avremesnil organiza una feria en el patio del colegio.

Suchen Sie einen Ort, an dem Sie Schnäppchen machen oder einfach nur bummeln können?

Die Elternvereinigung der Schule von Avremesnil organisiert einen Flohmarkt auf dem Schulhof.

Mise à jour le 2023-05-26 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité