Ateliers pour les petits de 3 à 6 ans Ecole au Bout du Monde Aubers, 27 décembre 2023, Aubers.

Ateliers pour les petits de 3 à 6 ans 27 – 29 décembre Ecole au Bout du Monde Sur inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-27T10:00:00+01:00 – 2023-12-27T12:00:00+01:00

Fin : 2023-12-29T13:30:00+01:00 – 2023-12-29T15:30:00+01:00

Il est possible de rester la journée et de manger sur place : merci de prévoir le repas de votre enfant.

Mercredi 27 10h00 – 12h00 : Bricolage bonhomme de neige et Art ( 4 PLACES )

Mercredi 27 13h30-15h30 : Sciences et bricolage ( 4 PLACES )

Mercredi 27 : La journée 10h00 – 15h30 ( 4 PLACES )

Jeudi 28 : 10h00 12h00 Guirlande de lutin et de fruits séchés

Jeudi 28 : 13h30 – 15h30 Couture ( 4 PLACES )

Jeudi 28 : Journée 10h00 – 15h30

Vendredi 29 : 10h00 – 12h00 Cadre de Noël ( 4 PLACES )

Vendredi 29 : 13h30 – 15h30 Art ( 4 PLACES )

Vendredi 29 : Journée 10h00 – 15h30 ( 4 PLACES )

Ecole au Bout du Monde 4 rue Verdun, Aubers Aubers 59249 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lapetiteecoleauborddumonde.com/vacances-ateliers »}]