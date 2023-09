VIR’VOL’TEMPS Ecole Artistique de l’Ubaye Barcelonnette, 22 septembre 2023, Barcelonnette.

VIR’VOL’TEMPS Vendredi 22 septembre, 20h30 Ecole Artistique de l’Ubaye

Catherine Petit : textes et chants

Marie Burbaud : chant

Kate Goodbehere, Gabriel Grosbard et Cyrielle Eberhardt, violons et autres surprises

Ecole Artistique de l’Ubaye N°14 rue Bellon , 04400 Barcelonnette Barcelonnette

2023-09-22T20:30:00+02:00 – 2023-09-22T22:00:00+02:00

