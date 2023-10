Cet évènement est passé Concert de IONAH MAIASTKY – piano Ecole Artistique de l’Ubaye Barcelonnette Catégorie d’Évènement: Barcelonnette Concert de IONAH MAIASTKY – piano Ecole Artistique de l’Ubaye Barcelonnette, 5 avril 2023, Barcelonnette. Concert de IONAH MAIASTKY – piano Mercredi 5 avril, 18h00 Ecole Artistique de l’Ubaye Tarif unique 10€

Gratuit pour les élèves de l’E.A.U. Ecole Artistique de l’Ubaye N°14 rue Bellon , 04400 Barcelonnette Barcelonnette Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T18:00:00+02:00 – 2023-04-05T19:00:00+02:00

2023-04-05T18:00:00+02:00 – 2023-04-05T19:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Barcelonnette Autres Lieu Ecole Artistique de l'Ubaye Adresse N°14 rue Bellon , 04400 Barcelonnette Ville Barcelonnette Lieu Ville Ecole Artistique de l'Ubaye Barcelonnette latitude longitude 44.387436;6.650318

Ecole Artistique de l'Ubaye Barcelonnette https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barcelonnette/