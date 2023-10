Visite du chantier d’une école en restructuration École André Boissière Périgueux, 14 octobre 2023, Périgueux.

Visite du chantier d’une école en restructuration Samedi 14 octobre, 15h00 École André Boissière Gratuit. Entrée libre. Inscription conseillée. Nombre de places limité.

Une visite est organisée, en collaboration avec l’architecte Benoît Warneys, pour découvrir le chantier de rénovation de l’école André Boissière, datant de 1868, qui avait été agrandie dans les années 1950 et qui fait l’objet en 2023-2024 d’un important chantier de restructuration avec une attention particulière portée aux qualités énergétiques et à la végétalisation.

Avec l’intervention de Benoît Warneys, architecte, cabinet WHA.

École André Boissière 20 rue Louis Blanc, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.destination-perigueux.fr/ville-dart-et-dhistoire »}] Ecole datant de 1868 et qui avait été agrandie dans les années 1950 et qui fait l’objet en 2023-2024 d’un important chantier de restructuration menée par WHA Architectes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

©WHA Architectes