Villeneuve-d'Ascq Défilé de la Saint-Nicolas Ecole Anatole France Villeneuve-d’Ascq, 2 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Défilé de la Saint-Nicolas Samedi 2 décembre, 17h00 Ecole Anatole France Venez vivre la magie du cortège de la Saint-Nicolas ! Un événement populaire ouvert à tous, où se rassemblent des milliers de familles pour frissonner à la rencontre des Mauvaises Langues ou rêver avec les cracheurs de feu et autres animations tout le long du parcours ! Programme Rassemblement et animations le samedi 2 décembre dès 17h15 dans la cour de l’école Anatole France , l’entrée se fait par le chemin de la plume d’ange, face au CAL Chaplin, pour un départ à vers 18h15 .

Remise du ticket pour la coquille de Noël aux enfants munis d'un allumoir.

La déambulation se terminera derrière le Château de Flers pour appeler le géant St Nicolas et profiter d'un incroyable feu d'artifice !

Des animations aussi féériques qu'intriguantes se dérouleront tout au long du cortège…

Le géant Saint-Nicolas et son âne, les grosses têtes, fanfare, échassiers lumineux, cracheurs de feu, spectacle pyrotechnique,…

N'oubliez pas votre allumoir ! Avec l'association d'Anatole à Guernouillard et l'Office de Tourisme.

