Réunion publique sur l'aménagement de voirie de la rue Anatole France

MARDI 5 DÉCEMBRE 2023 DE 18H À 20H 30 AU RESTAURANT SCOLAIRE DE L'ECOLE ANATOLE FRANCE

5 avenue Anatole France à Roubaix

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• En présence de :

– Alexandre GARCIN, Adjoint au maire en charge de la transition écologique eténergétique, des mobilités, des espaces publics, de l’éclairage public et de lavoirie

– Ghislaine WENDERBECQ, Adjointe au maire déléguée aux quartiers sud

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Contact :

Mairie des Quartiers Sud

188, Boulevard de Fourmies 59100 Roubaix

Tél : 03 20 99 92 10 Ecole Anatole France 5 avenue Anatole France, Roubaix Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T18:00:00+01:00 – 2023-12-05T20:30:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Nord, Roubaix

