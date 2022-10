La braderie des enfants de Jules et Anatole Ecole Anatole France Lille Catégories d’évènement: Lille

Braderie Ecole Anatole France 13 rue Alphonse Leroy Lille Saint-Maurice Pellevoisin Lille 59000 Nord Hauts-de-France L’association parents d’éléves (Jules et Anatole) du groupe scolaire Jules Simon et Anatole France organise une braderie à destination des enfants, le 15 octobre de 14h à 18h.

Elle aura lieu dans le gymnase de l’école Anatole France.

Inscription aupres de l’APE avant le 10 oct…

2022-10-15T14:00:00+02:00

2022-10-15T18:00:00+02:00

