Bourse à vélos à Colombes Vendredi 22 septembre, 10h00, 14h00 École Ambroise Paré Entrée libre – les mineurs doivent être accompagnés d’un représentant légal

En participant à la bourse à vélos vous contribuez à aider nos associations (10% du prix des vélos est reversé à MDB) et nous nous occupons de tout.

Entre 10h et 12h : apportez le(s) vélo(s) que vous souhaitez ventre. Nos bénévoles évaluent votre vélo, et le vends pour vous.

Entre 14h et 17h : achetez le(s) vélo(s) de vos rêves, au meilleur prix !

École Ambroise Paré 9 rue Youri Gagarine – Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T10:00:00+02:00 – 2023-09-22T12:00:00+02:00

2023-09-22T14:00:00+02:00 – 2023-09-22T17:00:00+02:00

bourse vélo