Dès 1878, le directeur de l'École alsacienne note : « Quant à la gymnastique, nous n'avons pas besoin d'y pousser nos élèves. C'est une heure de repos pour l'esprit, agréable pour le corps et où la diversité calculée des exercices est bien de nature à faire de nos enfants cet homme voulu des Anciens chez lequel la maturité de l'esprit est logée dans une enveloppe digne de lui (…).

L’École alsacienne possède l’un des plus anciens gymnase installé dans un établissement scolaire, le gymnase Jean Charcot, construit en 1880.

L'ouverture de l'établissement permettra aux visiteurs, guidés par des élèves, de découvrir les équipements sportifs d'une école qui a joué un rôle important dans le développement du sport scolaire. École alsacienne 109 rue Notre-Dame-des-champs 75006 Paris. L'École alsacienne est un établissement privé laïque sous contrat d'association avec l'État.

Fondée en 1874 par des familles de Strasbourg qui s'étaient réfugiées à Paris pour fuir la guerre, elle a été l'un des laboratoires d'où est issue l'école laïque et républicaine. Nombre d'expériences mises en place à l'École sont devenues le quotidien de tous les établissements de France, qu'ils soient publics ou privés.

