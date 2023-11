Conférence sur le sommeil chez l’enfant Ecole Alexis Delannoy Le Maisnil Catégories d’Évènement: Le Maisnil

Nord Conférence sur le sommeil chez l’enfant Ecole Alexis Delannoy Le Maisnil, 25 novembre 2023, Le Maisnil. Conférence sur le sommeil chez l’enfant Samedi 25 novembre, 10h30 Ecole Alexis Delannoy Entrée libre 1h de conférence de 10h30 à 11h30 où plusieurs thèmes seront abordés : les terreurs nocturnes, les rituels à instaurer, l’alimentation, les bonnes pratiques…

➡️Bonne nouvelle : Cette conférence est gratuit et ouverte à tous ! (Extérieurs et Maisnilois) Ecole Alexis Delannoy Le Maisnil Le Maisnil 59134 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « ape.le.maisnil@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:30:00+01:00 – 2023-11-25T11:30:00+01:00

2023-11-25T10:30:00+01:00 – 2023-11-25T11:30:00+01:00

