Stage de danses irlandaises Ecole Aimé Césaire, Auzeville-Tolosane (31)

Stage de danses irlandaises Ecole Aimé Césaire, Auzeville-Tolosane (31), 13 mai 2023, . Stage de danses irlandaises Samedi 13 mai, 10h00 Ecole Aimé Césaire, Auzeville-Tolosane (31) 25€ (20€ pour adhérents FRRL) L’animateur : Depuis de nombreuses années, Patrick Pallu se consacre à diffuser la danse irlandaise dans le Grand Sud et à partager sa joyeuse passion avec tous les publics. Il est à l’origine de nombreux évènements réguliers ou occasionnels (ateliers, rencontres, stages, animation de soirées). Le programme : Ce stage permettra d’expérimenter les rythmes principaux de la musique à danser irlandaise pour le set dancing. Les sets sont choisis pour la variété de leurs rythmes et figures. KILFENORA, CASTLETOWN et OLD MILL LANCERS sets. KILDOWNET HALF SET. Prérequis : Avoir une pratique de la danse traditionnelle, même si ce n’est pas dans le registre des danses irlandaises ; maîtriser le pas de polka. Repas : Il sera pris sur place dans la convivialité et le partage de ce que chacun aura apporté. Nous nous chargeons du café. Vidéo : Afin de ne perturber ni l’animateur ni les danseurs, une période sera réservée en fin de journée pour filmer Inscription : Avant le 5 mai – le bulletin d’inscription sera publié ultérieurement Accueil-secrétariat : contact@foyerruralauzeville.org Tél. 05 61 75 69 41 source : événement Stage de danses irlandaises publié sur AgendaTrad Ecole Aimé Césaire, Auzeville-Tolosane (31) 9, Allée du Viognier Ecole Aimé Césaire, 31320 Auzeville-Tolosane, France [{« link »: « mailto:contact@foyerruralauzeville.org »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/41571 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:30:00+02:00

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:30:00+02:00 nivernais atelier

Détails Autres Lieu Ecole Aimé Césaire, Auzeville-Tolosane (31) Adresse 9, Allée du Viognier Ecole Aimé Césaire, 31320 Auzeville-Tolosane, France Age max 110 Lieu Ville Ecole Aimé Césaire, Auzeville-Tolosane (31)

Ecole Aimé Césaire, Auzeville-Tolosane (31) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//