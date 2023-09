FIFAAC – Festival International du Film d’Architecture et des Aventures Constructives École 3iS – Institut International de l’Image et du Son Bègles, 13 octobre 2023, Bègles.

Le Festival International du Film d’Architecture et des Aventures Constructives (FIFAAC), en partenariat avec l’école 3IS Bordeaux – Institut International de l’Image et du Son, présente une soirée événement « Révolution climatique » avec la projection du film « 2100, une catastrophe heureuse » d’Arnaud Lalanne (France, 2022, 52′), suivie de débats et d’échanges en présence du réalisateur, d’élus et d’autres intervenants.

« 2100, ce ne sera pas seulement les inondations, la sécheresse ou les incendies. Entre les robots et le retour à la bougie, 2100 sera très probablement une catastrophe heureuse ».

École 3iS – Institut International de l'Image et du Son 36 rue des Terres Neuves, 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine

Implanté au cœur de la 3e ville préférée des Français, 3iS Bordeaux inaugure cette année un campus flambant neuf de plus de 5 200 m². Un cadre de formation exceptionnel situé à proximité immédiate du centre-ville bordelais.

À seulement trois stations de tramway (ligne C) de la gare de Bordeaux, le campus se trouve au cœur du nouveau quartier des Terres-Neuves de Bordeaux Métropole, regroupant plus de 70 entreprises créatives, notamment dans le secteur de l’audiovisuel et du spectacle vivant.

Le nouveau campus de 3iS Bordeaux a ouvert début 2021 ! Voisin du bâtiment actuel de 2 500 m², une nouvelle infrastructure de plus de 5 200 m² offre aux étudiants des équipements de pointe : une salle de projection de 250 places, trois plateaux image de 80 m², une régie de captation, un plateau spectacle vivant de 105 m²… Des conditions de formation uniques en Aquitaine. Tram C : arrêt Bègles Terres Neuves.

