Ecol’Aube festival Chennegy, 11 septembre 2021, Chennegy.

Ecol’Aube festival 2021-09-11 – 2021-09-11

Chennegy Aube Chennegy

Samedi 11 septembre : CHENNEGY – Ecol'Aube Festival. Concerts, balades, contes, exposants, buvette & restauration bio, conférences, ateliers, débats, films, à partir de 14h30.

L’association Ecol’Aube est fière de vous présenter la 7ème édition de son festival et son format inédit. Nous avons donc découpé le festival en deux évènements : le samedi 11 septembre à Chennegy et le samedi 2 octobre à La Chapelle Saint-Luc.

Sur chacun de ces évènements, à partir de 14h30, vous pourrez boire un coup, manger un morceau et rencontrer des associations, des producteurs bio, des artisans, des entreprises vertueuses…

Au programme du 11 septembre :

11h30 – Randonnée avec l’association « Sauvegarde du Patrimoine » (2h de marche environ, prévoyez votre pique-nique)

15h – Conférence : Accueillir les pollinisateurs de jardin avec Romaric Lecompte

16h30 – Atelier : découverte des pollinisateurs avec Romaric Lecompte. (30 minutes) Limité à 15 personnes. Inscription à l’accueil le jour même.

16h30 – Naturopathie : Les fabuleux pouvoirs de nos fruits et légumes avec Blandine Proffit

17h30 – Conférence : Que crève le capitalisme ! avec Hervé Kempf, fondateur de Reporterre

21h – Concert de Picon mon amour

Ecol’Aube Festival est une association qui organise des évènements festifs autour de Troyes pour sensibiliser le plus grand nombre à l’écologie et mettre en lumière les initiatives locales.

ecolaube@lilo.org +33 6 78 74 99 63 https://ecolaube.com/

