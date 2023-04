séjour ados pleine nature et montagne au cœur du Colorado niçois écogite de Villeplane 06 Guillaumes Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

séjour ados pleine nature et montagne au cœur du Colorado niçois écogite de Villeplane 06, 24 avril 2023, Guillaumes. séjour ados pleine nature et montagne au cœur du Colorado niçois 24 – 29 avril écogite de Villeplane 06 sur inscription Programme d’activité séjour du lundi 24 au samedi 29 avril 2023 pour des enfants de 12 à 16 ans : Jour 1 lundi : départ de Nice via Annot – activité escalade , accueil et installation au gîte – Hébergement à l’écogite Villeplane Jour 2 mardi : découverte course d’orientation sur Villeplane et course d’orientation par équipe – Soirée : course d’orientation nocturne, Hébergement à l’écogite Villeplane Jour 3 mercredi : jeux sportifs et itinérance randonnée de Villeplane à Gorges de Daluis – Hébergement bivouac camp « aire de Roua ». Jour 4 jeudi : itinérance randonnée Retour sur Villeplane en passant par le Point Sublime , repas à table au gîte – Jeux sportifs et activités ados Hébergement à l’écogite Villeplane Jour 5 vendredi : Rando alpine Avec ascension d’un sommet au départ de Villeplane le Mont St Honnorat 2520 m – Hébergement à l’écogite Villeplane Jour 6 samedi : Départ de Villeplane sur Puget-Théniers pour aller faire via ferrata et retour sur Nice. écogite de Villeplane 06 06470 Guillaumes Guillaumes 06470 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@azurmercantournature.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.07.95.06.07 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

