Ecofictions Terremer Le Pavillon Caen, samedi 2 mars 2024.

Ecofictions Terremer Le Pavillon Caen Calvados

Objet de création artistique et de médiation autour de la montée des eaux, la boîte TerreMer a été créée l’été dernier dans le Cotentin. Elle sera ici utilisée par trois de ses créat·rices, Prisca Lobjoy, Clémence Mathieu et Marin Schaffner, dans le cadre d’un atelier d’imagination sur les enjeux de submersion marine à Caen et alentours.

Avec Prisca Lobjoy, artiste photographe et vidéaste, Clémence Mathieu, paysagiste et artiste, Marin Schaffner, auteur, traducteur et éditeur, ainsi que les représentant·es de Territoires pionniers.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 14:00:00

fin : 2024-03-02 16:00:00

Le Pavillon 10 Quai François Mitterrand

Caen 14000 Calvados Normandie reservations@chantierscommuns.fr

