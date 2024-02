Ecofictions des sources Le Pavillon Caen, samedi 23 mars 2024.

Ecofictions des sources Le Pavillon Caen Calvados

Partez à la rencontre de récits qui inspirent d’autres façons de vivre et de penser, qui façonnent de nouveaux imaginaires individuels et collectifs alignés avec le respect du Vivant sous toutes ses formes.

Depuis les sources de l’Orne, explorez la force mobilisatrice de la création face aux crises écologiques et sociales.

Avec Nora Guelton, journaliste et présidente de Les Éco-histoires, ainsi que les représentant·es de Territoires pionniers.

Partez à la rencontre de récits qui inspirent d’autres façons de vivre et de penser, qui façonnent de nouveaux imaginaires individuels et collectifs alignés avec le respect du Vivant sous toutes ses formes.

Depuis les sources de l’Orne, explorez la force mobilisatrice de la création face aux crises écologiques et sociales.

Avec Nora Guelton, journaliste et présidente de Les Éco-histoires, ainsi que les représentant·es de Territoires pionniers. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 15:00:00

fin : 2024-03-23 17:00:00

Le Pavillon 10 Quai François Mitterrand

Caen 14000 Calvados Normandie reservations@chantierscommuns.fr

L’événement Ecofictions des sources Caen a été mis à jour le 2024-02-19 par OT Caen la Mer