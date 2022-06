Ecofestival Les Carrioles FLAVIGNAC Catégories d’évènement: Flavignac

Haute-Vienne

Ecofestival Les Carrioles, 5 août 2022, FLAVIGNAC. La 11ᵉ édition de l’Ecofestival Les Carrioles aura lieu les 5-6-7 août prochain à Flavignac (sud Haute-Vienne), au bord du Lac St Fortunat, site arboré et ombragé, avec plage et camping….. Le marché artisanal et paysan se tiendra du samedi 14h30 au dimanche 18h30. Avec une super programmation, de concerts, spectacles et animations, du vendredi 5 août au soir jusqu’au dimanche 7 août en fin de journée. http://www.lescarrioles.fr https://www.facebook.com/AssociationLesCarrioles/

Détails Catégories d’évènement: Flavignac, Haute-Vienne Site : http://www.lescarrioles.fr Autres Lieu site du Lac St Fortunat Ville FLAVIGNAC Age minimum tout public Age maximum tout public Organisateur Association Les Carrioles Tarif prix libre Departement 87230

